Hindistan'da 'Sahte Büyükelçilik' Faaliyeti Yürüttüğü İddiasıyla Gözaltına Alındı

YENİ Hindistan'da bir kişi, başkent Yeni Delhi yakınlarında kiraladığı konutta "sahte büyükelçilik" faaliyetlerinde bulunma şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, kendisini büyükelçi olarak tanıttığı iddia edilen Harshvardhan Jain adlı şüphelinin çeşitli ülkelerin bayraklarıyla süslediği kiralık konutunda sahte diplomatik plaka taşıyan 4 araç ve yaklaşık 4,5 milyon Hint rupisi ile bir miktar döviz ele geçirdiklerini bildirdi.

Yetkililer, Jain'in ayrıca dünya liderleriyle çekilmiş gibi gözüken çok sayıda sahte fotoğraf ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı ile farklı ülkelere ait sahte mühürler bulundurduğunu ve para karşılığı denizaşırı istihdam vaadiyle insanları kandırdığını belirtti.

Jain'in "sahte büyükelçilik işletme" şüphesiyle gözaltına alındığını aktaran yetkililer, şüphelinin yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı kara para aklama, sahtecilik ve sahte belge bulundurma suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu kaydetti.