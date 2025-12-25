Haberler

Hindistan'da Otobüsle Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 9 Ölü

Güncelleme:
Karnataka eyaletinde bir otobüsün tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 9 kişi hayatını kaybetti. Olay, otobüsün alev almasına yol açtı.

YENİ DELHİ, 25 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde özel bir yataklı otobüsün büyük bir tırla çarpışarak alev alması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, yerel saatle perşembe saat 02: 00 sularında Karnataka'nın başkenti Bengaluru'nun yaklaşık 203 kilometre kuzeybatısındaki Chitradurga bölgesinde bulunan Hiriyur beldesinin Gorlathu köyündeki karayolunda meydana geldi.

Polisin verdiği bilgilere göre karşı yönden gelen tırın orta refüjü aşarak otobüse çarpması sonucu araç alev aldı.

Çarpışmanın ardından kısa sürede alevlere teslim olan otobüste sürücü ve kondüktör dahil 32 kişinin bulunduğu belirtildi.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua
