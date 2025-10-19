Hindistan'da Kamyonet Uçurumdan Uçtu: 8 Ölü, 28 Yaralı

YENİ DELHİ, 19 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde içinde bulundukları kamyonetin yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı. Yaralılardan 15'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kaza cumartesi günü Nandurbar bölgesindeki Chandsaili Ghat yakınlarında meydana geldi.

Kaza sonrası polis ve afet müdahale ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazada yaşamını yitirenlerin ibadet için yerel bir tapınağı ziyaret eden Hindular olduğunu bildirdi.

İlk incelemeler, kazanın sürücünün keskin bir virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.