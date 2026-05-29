Hindistan'da inşaat halindeki köprünün çökmesi sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Betwa Nehri üzerinde yapımı süren bir köprü, şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle çöktü. Olayda 6 işçi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan 3 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde inşaat halindeki bir köprünün fırtına sırasında çökmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre, yerel yetkililer, Uttar Pradeş'teki Betwa Nehri üzerindeki köprüde çalışmalar sürerken şiddetli yağış ve fırtınanın bölgeyi etkisi altına aldığını belirtti.

Yapım aşamasındaki köprünün şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü aktaran yetkililer, olayda 6 işçinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis yetkilisi Arvind Kumar Verma, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini, enkaz altında kalan 3 işçi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
