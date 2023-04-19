- Hindistan'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

- Hindistan'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Shahdol'daki Singhpur Tren İstasyonu'nda peronda duran yük treni ile aynı hat üzerinden gelen başka bir yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 makinist hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile trenlerden birinde yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya sinyal arızasının neden olduğu üzerinde durulduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.