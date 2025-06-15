Aynı bölgede 5. kaza! Ormanlık alana düşen helikopter 7 kişiye mezar oldu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

NDTV'nin haberine göre, Kedarnath Tapınağı'ndan dönen bir helikopter, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra ormanlık alana düştü. Kazada, pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitirenler arasında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Olay, Kedarnath Tapınağı çevresinde son iki ayda meydana gelen beşinci hava aracı kazası olarak kayıtlara geçti.