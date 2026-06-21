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Hindistan'da gaz sızıntısı nedeniyle 7 kişi öldü, 67 kişi hastaneye kaldırıldı

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir deniz ürünleri işleme tesisinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısı sonucu 7 kadın işçi hayatını kaybetti, 67 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir iş yerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 7 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Tamil Nadu'ya bağlı Tiruvallur kasabasındaki bir deniz ürünleri işleme tesisinde gaz sızıntısı meydana geldi.

Amonyak gazı olduğundan şüphelenilen sızıntı nedeniyle 7 kadın yaşamını yitirdi.

Sızıntıdan etkilenen 67 işçi ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlardan 9'unun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Acil durum ekiplerinin tesise müdahalesi sürerken, eyalet yetkilileri de olaya ilişkin soruşturma talimatı verdi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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