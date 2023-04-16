Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü

Hindistan'da çeşitli suçlardan hapse giren eski milletvekili ve kardeşi, canlı yayında gazetecilere konuşurken uğradıkları silahlı saldırıda öldü. İki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansırken saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu.

Hindistan'da Atiq Ahmad ve kardeşi Ashraf Ahmad'ın polis nezaretinde cezaevinden hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj şehrinde gazetecilerin arasına karışan üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.

CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLDÜLER

O sırada gazetecilere açıklamada bulunan iki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansıdı. Saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu. Saldırganlardan biri teslim olurken Hindu milliyetçilerin Müslüman karşıtı kampanyalarında kullandığı "Jai Shri Ram" (Lord Rama'ya Zafer) sloganını attı.

BAŞLARINDAN VURULMUŞLAR

Polis yetkilileri, saldırganların, motosikletlerle gelerek iki kardeşe yaklaştığını ve yakın mesafeden onları başlarından vurduğunu belirtti.

2019'DA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

60 yaşındaki Atiq Ahmad, adam kaçırma suçundan hüküm giydikten sonra 2019'da hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalefet partileri olayı güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek hükümeti suçladı.