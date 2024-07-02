Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya çıktı.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI 116'YA YÜKSELDİ

Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 116 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.