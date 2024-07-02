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Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında meydana gelen izdihamda can kaybı sayısı arttı. Korkunç olayda ölü sayısı 116'ya yükseldi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya çıktı.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi

ÖLÜ SAYISI 116'YA YÜKSELDİ

Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 116 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi

Kaynak: AA / Güncel

Narendra Modi Hindistan Uluslararası Acil Durum Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Samarpan Bhav:

Yazık ben hindistanı cok gezdim bana herzaman iyi davrandilar ayrica kültür birbirine benziyor baya... yani batı ile fazla alakamız yok diyebilirim ama hindistanla var orda ana baba saygisi var misafirperverler

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Kadir Tokay:

Söylenecek çok şey var da boşver...

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