Hindistan'da Tapınakta İzdiham: 8 Ölü, 10 Yaralı

YENİ DELHİ, 31 Mart (Xinhua) -- Hindistan'da bir tapınakta meydana gelen izdihamda en az 8 kadın hayatını kaybederken, yaklaşık 10 kişi de yaralandı.

Yerel bir polis yetkilisi, telefonla yaptığı açıklamada, izdihamın salı günü yerel saatle 10.00 sularında ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinin Nalanda ilçesine bağlı Deepnagar bölgesinde bulunan Sheetla Tapınağı'nda meydana geldiğini belirtti.

Yaralı kadınların yerel bir hastaneye sevk edildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

