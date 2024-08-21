1 yaşındaki bebek, oyucak sandığı yılanı ısırarak öldürdü

Bihar eyaletinde bahçede oynayan 1 yaşındaki bebek, yanına yaklaşan yılanı oyuncak sanarak ısırdı. Yaşanan olayda yılan ölürken, küçük çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

YILAN ÖLDÜ

Gazetecilerin sorularına yanıt veren aile, yılanın aldığı ısırıklar sonucu öldüğünü söyledi. Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi, bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.