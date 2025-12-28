Haberler

Hindistan'da BJP üyesinin Bangladeş'le olan gerilimde "Gazze" benzetmesi tepkilere yol açtı

Hindistan'ın Batı Bengal Eyaleti Meclisi üyesi Suvendu Adhikari'nin, Bangladeş'e 'Gazze'deki gibi ders verilmesi gerektiği' yönündeki sözleri büyük tepki topladı. Muhalefet partileri, bu ifadeleri nefret söylemi olarak nitelendirerek hükümeti eleştirdi.

Hindistan'da Batı Bengal Eyaleti Meclisi ve Bharatiya Janata Partisi (BJP) mensubu Suvendu Adhikari'nin, Bangladeş'e "Gazze'dekine benzer ders verilmesi gerektiği" yönündeki ifadeleri tepki çekti.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Adhikari, gerilimin sürdüğü Bangladeş'e ilişkin açıklamasında, "( Bangladeş'e) Ders vermek gerekir. İsrail'in Gazze'de verdiği gibi." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1 milyar Hindu bulunan ülkenin, hükümetçe Hindu çıkarları doğrultusunda yönetildiğini belirten Adhikari, "Ders vermek gerekir. 'Sindoor Operasyonu' sırasında Pakistan'a verdiğimiz ders gibi." dedi.

Adhikari'nin söz konusu ifadeleri, ülkede tepkilere yol açtı.

Trinamool Kongre Partisinin (TMC) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, BJP'nin "nefret ve hoşgörüsüzlüğü siyasetin merkezine yerleştirdiği" ifade edilerek Adhikari'nin açıklamasının "açık nefret söylemi" olduğu kaydedildi.

TMC üyesi Sagarika Ghose, Adhikari'nin Bangladeş'e karşı "Gazze benzeri bir operasyon" çağrısında bulunduğunu belirterek " ( Hindistan Başbakanı) Narendra Modi hükümetinin yalnızca 'Hindular' için olduğu yönünde üstü kapalı mesajlar veriliyor. Böl ve yönet anlayışına dayalı bu kirli siyaset, Bengal'de işe yaramayacak." değerlendirmesi yaptı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) partili Kapil Sibal da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu açıklamalarına rağmen Adhikari hakkında herhangi bir adli sürecin başlatılmadığına dikkati çekti.

Bangladeş-Hindistan gerilimi

Bangladeş'te gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesi ülkede istikrarsızlık yaratılmaya çalışıldığı yönündeki iddialar ve idam cezasına çarptırılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in iadesi talebiyle protestolar düzenleniyordu.

Bu süreçte, Hindistan'ın Dakka Yüksek Komiseri Pranay Verma seçimlere ilişkin iddialar nedeniyle Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağırılırken, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiseri Riaz Hamidullah ise Bangladeş'teki güvenlik ortamından duyulan endişeler nedeniyle Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

İki ülke arasında tırmanan gerilimde, Bangladeş'te 2024'teki hükümet karşıtı gösteriler sonrası ülke çapında tanınan bir figür haline gelen aktivist Şerif Osman Bin Hadi'nin, 12 Aralık'ta sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu 18 Aralık'ta hayatını kaybetmesinin ardından ülke geniş çaplı protestolara sahne olmuştu.

Bu sırada Bangladeş'in Mymensingh bölgesinde 18 Aralık'ta Dipu Chandra Das adlı Hindu işçinin linç edilerek öldürülmesi gerilimi artırmış, Hindistan'da, Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği çevresinde Das'ın ölümü birkaç kez protesto edilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş basınında bu protestolara ilişkin "yanlış yönlendiren propaganda yapıldığı"nı savunmuş, Bangladeş ise Yeni Delhi hükümetinin açıklamasına karşı çıkarak Hindistan'ı gerekli güvenlik önlemlerini almaya çağırmış, "gerekirse Dakka yönetiminin, Hindistan'daki diplomatik varlığını azaltacağını" belirtmişti.

Ardından Bangladeş'in Yeni Delhi Yüksek Komiserliği, 22 Aralık'ta tüm konsolosluk ve vize hizmetlerini geçici olarak askıya almıştı.

