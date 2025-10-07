Haberler

Hindistan'da Avukat, Başsavcının Üzerine Ayakkabı Fırlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da bir avukat, geçmişte Hinduizm'e hakaret ettiğini öne sürdüğü Hindistan Başyargıcı Bhushan Ramkrishna Gavai'ye mahkeme salonunda ayakkabı fırlattı. Olay sonrası avukat meslekten uzaklaştırıldı.

Hindistan'da bir avukat, eski bir davada Hinduizm'e hakaret eden sözler sarf ettiğini öne sürdüğü Hindistan Başyargıcı Bhushan Ramkrishna Gavai'ye ayakkabı fırlattı.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, dün sabah Hindistan Yüksek Mahkemesinde görülen bir duruşma, kısa süreliğine bölündü.

Mahkeme salonunda bulunan Rakesh Kishore isimli avukat, o sırada duruşmadaki başka bir konuşmacıyı dinleyen Gavai'ye spor ayakkabısı fırlattı.

Polis, Kishore'un sorgulamada verdiği ifadede, Başyargıç Gavai'nin başka bir duruşmadaki sözleri nedeniyle öfkelendiğini söylediğini aktardı.

Polisin bulgularına göre Kishore, Gavai'nin ülkedeki bir tapınakta Hinduizm'in tanrılarından Lord Vişnu'nun heykelinin yeniden inşasını reddettiği duruşmadaki bazı ifadeleri, Hinduizm'e hakaret edici nitelikte buldu.

Ayakkabı isabet etmedi

Başyargıç Gavai, fırlatılan ayakkabının kendisine ya da masasına isabet etmediğini, olayın hemen ardından duruşmaya devam edilmesini istediğini söyledi.

Polis, Gavai'nin suç duyurusunda bulunmaması üzerine Kishore'u serbest bıraktı ve ayakkabısını geri verdi.

Öte yandan, Kishore'un bağlı olduğu baro, 71 yaşındaki avukatın, mahkemenin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle meslekten uzaklaştırıldığını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Başyargıç Gavai'nin olay karşısında sergilediği tavrı takdir ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt

Greta'dan cezaevinde istismar sorusuna alkışlanacak yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.