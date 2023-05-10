Hindistan'da, Afrika'dan getirilen çitalardan üçüncüsü de öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Kuno Ulusal Parkı'nda, Afrika'dan getirilen çitalardan üçüncüsünün, kavga sırasında aldığı ağır yaralar nedeniyle öldüğü bildirildi.

The National News'in haberine göre, Hindistan'ın orman ve vahşi yaşamdan sorumlu yetkililerinin yaptığı açıklamada, Kuno Ulusal Parkı'ndaki Daksha adlı dişi çitanın, Vayu ve Agni adlı iki erkek çita ile çiftleşmesi için kafesinden salındığı aktarıldı.

İki yaşındaki Daksha'nın çiftleşme sırasında diğer çitalarla çıkan kavga nedeniyle yaralandığı kaydedildi.

Gerekli müdahalenin uzmanlarca hemen yapıldığı ancak çitanın, aldığı ölümcül yaralar nedeniyle kurtarılamadığı ifade edildi.

Açıklamada, çiftleştirme kararının, Hindistan ve Güney Afrika'dan uzmanlardan oluşan bir ekibin, 30 Nisan'da Kuno Ulusal Parkı'nı ziyaretinin ardından verdikleri talimat üzerine, 6 Mayıs'ta alındığı belirtildi.

Daksha, şubatta parka getirilen 12 çitadan biriydi ve parkta iki çita daha önce ölmüştü.

Eylül 2022'de de 8 Namibya çitası getirilmişti

Hindistan'da, dünyanın en hızlı kara hayvanı çitaları yeniden yetiştirmeye yönelik "Çita Projesi" kapsamında 8 Namibya çitası, 17 Eylül 2022'de Kuno Ulusal Parkı'na getirilmişti. Proje kapsamında 18 Şubat'ta 12 Namibya çitası daha getirilmişti.

Çitalardan biri, martta 4 yavru dünyaya getirmişti.

Çitaların aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle Hindistan'da tamamen yok olan tek büyük etobur olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki son çitanın 1947'de Koriya bölgesinde öldüğü değerlendirilirken çitaların neslinin tükendiği 1952'de ilan edilmişti.