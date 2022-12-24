Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.
NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi.
Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi.
Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel