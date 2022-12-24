Hindistan'da 7 yaşındaki kız çocuğu leopar tarafından öldürüldü Güncel Haberler Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi. Hindistan'ın Gujarat eyaletinde leoparın saldırdığı kız çocuğu yaşamını yitirdi. NDTV'nin haberine göre, babaannesi ve dedesiyle çamaşır yıkamak için nehir kenarına giden 7 yaşındaki Mannat Rathod, bir leopar tarafından sürüklendi. Yetkililer, kızın bölgedekiler tarafından hastaneye götürüldüğünü fakat doktorların Rathod'un ölümünü rapor ettiğini bildirdi. Leoparı yakalamak için bölgede birkaç kafes kurulduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Gujarat India Güncel Haberler

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