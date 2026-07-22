Hindistan, Çin ile normalleşme için sınırda barış ve sükunetin "ön gereksinim" olduğunu söyledi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ile ilişkilerin Ekim 2024'ten bu yana normalleşmeye devam ettiğini belirterek, "Sınır bölgelerinde barış ve sükunet, normal ilişkiler için bir ön gereksinimdir." dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Jaishankar, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Filipinler'in başkenti Manila'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Jaishankar, görüşmelerinin başında yaptığı konuşmada, iki ülke liderinin Rusya'nın Kazan şehrinde Ekim 2024'te yaptığı görüşmeden bu yana Hindistan-Çin ilişkilerinin kademeli olarak normalleştiğini söyledi.

İstikrarlı ve işbirlikçi bir ilişkinin en iyi "karşılıklı saygı, çıkar ve hassasiyet temelinde" gelişebileceğine inandıklarını ifade eden Jaishankar, "Sınır bölgelerinde barış ve sükunet, normal ilişkiler için bir ön gereksinimdir. Ekim 2024'ten bu yana iki taraf da bu önemli hedefi sağlamak için çalıştı." dedi.

Jaishankar, yakın komşu olmaları nedeniyle Hindistan ve Çin'in kendi çıkarlarının olmasının doğal olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle liderlerimiz, farklılıklarımızın ihtilaf haline gelmemesi konusunda mutabık kaldı." diye konuştu.

Çin ile piyasaya adil erişim, ticari denge gibi konuların ele alınması çağrısı yapan Jaishankar, tedarik zincirinin tahmin edilebilirliğine ilişkin endişeler olduğuna dikkati çekti.