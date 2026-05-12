Hindistan Başbakanı Modi'den Yakıt Tüketimini Azaltma ve Altın Alımını Sınırlama Çağrısı

YENİ DELHİ, 12 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, döviz tasarrufu sağlamak amacıyla vatandaşlara benzin ve mazot gibi akaryakıt tüketimini azaltmaları ve önümüzdeki bir yıl boyunca altın alımından kaçınmaları çağrısında bulundu.

Modi, pazar akşamı ülkenin güneyindeki Telangana eyaletinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, evden çalışma kültürünün teşvik edilmesi ve işe gidişlerde araç paylaşımının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'ini ithalat yoluyla karşılayan Hindistan, altın ithalatında da dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Devlete ait All India Radio, Başbakan'ın bu çağrıyı, Batı Asya'da tırmanan gerginlik ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel ham petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 70 ABD dolarından 126 ABD dolarına yükselmesi üzerine yaptığını bildirdi.

