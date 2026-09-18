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Hindistan Başbakanı Modi, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Hindistan ve BAE arasındaki "Kapsamlı Stratejik Ortaklığı" daha da derinleştirmeye yönelik adımları ele aldıklarını belirten Modi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı destekleme çabalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Kaynak: AA
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