Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump'ın Bulunduğu Oteldeki Silahlı Saldırıyı Kınadı

(ANKARA) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkent Washington'da katıldığı yemeğin düzenlendiği otelde meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı.

Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in ülkenin başkenti Washington'da katıldığı yemeğin düzenlendiği otelde silahlı saldırı olayını kınadı.

Modi, "Washington DC'deki bir oteldeki son güvenlik olayının ardından Başkan Trump, First Lady ve Başkan Yardımcısı'nın güvende ve zarar görmemiş olduğunu öğrenmekten rahatladım. Onların devam eden güvenliği ve esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum. Şiddetin demokraside yeri yoktur ve kesin bir şekilde kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA