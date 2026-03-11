Hindistan'da mahkeme ilk kez bitkisel hayatta olan bir kişiye "pasif ötanazi" onayı verdi

Hindistan'da Anayasa Mahkemesi, 13 yıldır bitkisel hayatta olan 31 yaşındaki Harish Rana'nın ailesinin başvurusu üzerine, ilk defa "pasif ötanazi"nin onaylanması kararı aldı.

Hindustan Times'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi, 13 yıldır bitkisel hayatta olan Rana'nın ailesinin talebine ilişkin emsal bir karar verdi.

İlk defa tıbbi desteğin geri çekilmesinin hastanın yararına olacağına dair bir karar veren mahkeme, Rana için "pasif ötanazi"yi onayladı.

Öte yandan, yaşamı sürdürmeye yönelik tedavinin kesilmesinin hastanın terk edilmesi ile eşdeğer tutulmaması gerektiği vurgulanan kararda, "Bu karar ölümü seçmek değil, hayatın yapay olarak uzatılmaması anlamına geliyor. Tedavinin kesilmesi insani ve duyarlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Rana 2013'te dördüncü kattan düşerek başına darbeler almış, o tarihten itibaren tamamen tepkisiz ve yatalak haline gelmişti.

"Pasif ötanazi" olarak adlandırılan uygulama, yaşamasından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastalığı bulunan kişilerin tedavisinin sonlandırılması anlamına geliyor."