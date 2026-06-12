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Hindistan'dan Umman açıklarındaki gemiye saldırının ardından ABD'ye protesto notası

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Hindistan, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu Palau bayraklı tankerde 3 Hint denizcinin ölmesi üzerine ABD'nin Yeni Delhi Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. Bu, bu hafta ikinci kez yapılan bir protesto.

YENİ Hindistan, ABD ordusunun 10 Haziran'da Umman açıklarında vurduğu Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 Hint denizcinin yaşamını yitirmesinin ardından ABD'nin Yeni Delhi Maslahatgüzarı Jason Meeks'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi.

AA muhabirine konuşan resmi kaynaklar, Hindistan Dışişleri Bakanlığının bu hafta ikinci kez ABD'li maslahatgüzarı çağırarak Umman açıklarındaki gemilere saldırılara ilişkin protesto notası ilettiğini aktardı.

Yeni Delhi yönetimi bu haftaki ilk protesto notasını, ABD'nin Umman sularında bir ticari gemiye saldırısının ardından vermişti.

"MT Settebello" saldırısında 3 denizci ölmüştü

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, daha önce yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Umman açıklarında vurduğu ve tamamı Hint vatandaşı 24 kişilik mürettebatı bulunan Palau bayraklı "MT Settebello" tankerinde 3 denizcinin öldüğünü bildirmişti.

The Times of India gazetesinin haberinde, Umman Donanması'nın, Hindistan'ın Muskat Büyükelçiliği ile koordineli olarak tankerde kalan 21 kişilik mürettebatı kurtardığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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