Hindistan, ABD'nin Umman Körfezi'ndeki ticari gemiye yönelik saldırısını kınadı

Hindistan, ABD ordusunun Umman Körfezi'nde vurduğu ve 24 Hintli mürettebatın bulunduğu ticari gemiye yönelik saldırıyı kınayarak, ABD'nin Yeni Delhi Maslahatgüzarı Jason Meeks'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Umman açıklarında 24 Hintli mürettebatın bulunduğu ticari gemiye yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gemide bulunan 21 Hintli mürettebatın kurtarıldığı, 3 Hint vatandaşının ise kayıp olduğu belirtilerek, "Bugün erken saatlerde Umman açıklarında ticari gemi Settebello'ya düzenlenen saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın yerel makamlarla koordinasyon halinde arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, saldırıların devam etmesinin son derece endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için devam eden müzakerelerin sonuçlandırılması çağrısı yapılırken, ABD'nin Yeni Delhi Maslahatgüzarı Jason Meeks Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ordunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu bildirmişti.

Açıklamada, Palau bayraklı "M/T Settebello" adlı tankerin dün ABD güçlerinin uyarıları ve yönlendirmelerine uymamasının ardından hedef alındığı kaydedilmişti.

ABD güçlerinin 13 Nisan'da başlattığı İran ablukası kapsamında 8 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 134 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşılmıştı.