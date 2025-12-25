Haberler

Antalya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Güncelleme:
Gazze'de İsrail ateşi altında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi Antalya'da özel gösterimle sahnelendi. Vali Hulusi Şahin, zalimlerin hesap vereceğini vurguladı.

Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin özel gösterimi Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gösterimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, günahsız çocukların hesabının eninde sonunda o zalimlerden sorulacağını söyledi.

Zalimlerin bu yaşattıkları zulmün yanlarına kar kalacağını düşündüğünü belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Ama yanlarına kar kalmayacağını görecekler. Artık insanlığın vicdanı uyandı. Zalimler, bu günahsız kız çocuklarını niye öldürdüklerinin hesabını mahşeri vicdana verecek. Bizler de Türkiye olarak her bir Türk vatandaşı olarak 85 milyon her bir fert olarak bunun takipçisi olacağız."

Şahin, filmi herkesin seyretmesi gerektiğini belirterek, "Her anı, her saniyesi gerçek ve çok kısa süre önce yaşanmış bir hadise. İnsanlığın nasıl öldüğünü, insanlığın nasıl bir dramla 21'inci yüzyılda sınandığını gelin görün." diye konuştu.

Hind Rajab filmi ve olayı hakkında

Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü "Gümüş Aslan" da dahil olmak üzere dokuz ödüle layık görüldü. Film ayrıca Golden Globe "En İyi Film" ve Oscar "En İyi Yabancı Film" adayı oldu.

Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta, Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra yapılan incelemelerde Rajab ve ailesinin öldürüldüğü araca toplam 335 merminin isabet ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
