Hikmet Salman Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına Atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunun kararnamesi ile Hikmet Salman, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atandı ve göreve başladı. Salman, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma sözü verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesi ile Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına atanan Hikmet Salman göreve başladı.

HSK yaz kararnamesiyle Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığına Hikmet Salman görevlendirildi.

Başsavcılık görevine başlayan Salman, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Daha önce Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüttüğünü anımsatan Salman, Van'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
