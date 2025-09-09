Hikmet Çetin ve Feti Yıldız'dan Önemli Görüşme

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız görüşmesine ilişkin, "Bu görüşmeler kendisinin, yılların getirdiği birikim ve devlet tecrübesiyle, ülkenin şu anki durumuna dair duyduğu kaygıları dile getirme ve ülkesine her an hizmet etme çabasının bir sonucudur. Böyle bir görüşmenin gerçekleşeceği konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi vermiştir" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, Feti Yıldız'ın bu sabah saatlerinde eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i Meclis'teki makam odasında ziyaret etmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Sayın Hikmet Çetin, ülkemizdeki her gelişmeyi yıllardır büyük titizlik ve sorumlulukla takip eden, demokrasinin ve yargı bağımsızlığının önemini her zaman savunmuş, yaşanan her olumsuzluğa dair görüşlerini paylaşan deneyimli bir devlet insanı ve eski genel başkanımızdır.

Bugün siyasette neredeyse herkes kendisini tanır ve bilir. Kendisinin MHP lideri Devlet Bahçeli ve ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmesi de birbirini takip eden, yargıdan kaynaklı ve demokratik sistemimizi doğrudan etkileyen gelişmelere dair endişelerini paylaştığı ziyaretlerdir. Bu görüşmeler kendisinin, yılların getirdiği birikim ve devlet tecrübesiyle, ülkenin şu anki durumuna dair duyduğu kaygıları dile getirme ve ülkesine her an hizmet etme çabasının bir sonucudur. Böyle bir görüşmenin gerçekleşeceği konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi vermiştir."

Feti Yıldız: "Pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık"

Öte yandan Feti Yıldız, Hikmet Çetin'i ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazi Meclis'in Eski Başkanı Sayın Hikmet Çetin ile pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.