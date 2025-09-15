Hikmet Çetin: CHP'nin Kurultayının 'Mutlak Butlan' Sayılması Bekleniyor

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin, "Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. İstanbul teşkilatına kayyum atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkanımız bu konuda çok çalışıyor" açıklamalarında bulundu.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davaya ilişkin T24'te Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. İstanbul teşkilatına kayyum atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkanımız bu konuda çok çalışıyor."

"Ben Özgür Özel'in hiçbir şekilde vazgeçeceğini tahmin etmiyorum"

Çetin, kendisine yöneltilen, "Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğine geri dönüş senaryosu sahneye konuldu. 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayın yapılabilmesi için oy veren 900 delegeye ve tabanın öfkesine rağmen rahat rahat kafasına göre yönetebilir mi partiyi" sorusunu "Yönetemez. Ben Özgür Özel'in hiçbir şekilde vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Özgür Özel bu direnişten de Türkiye'nin her yanını gezerek yapılanları halka anlatmaktan da vazgeçmeyecek. Her Çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde olmaya devam edecek" diye yanıtladı.

Çetin, "Bir yandan da tam Erdoğan ve Bahçeli'nin istediği gibi Ankara merkezli siyaset yapması muhtemel bir Kılıçdaroğlu ve ekibi olacak bir yanda. Bu dağınıklık görüntüsü CHP'ye oy kaybettirmez mi" sorusuna ise "Özgür Bey'in cesaretinin ve çabasının halk nezdinde daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani onun izleyeceği yol fiili durumun üzerini örter ve hakiki bir bölünmenin önüne geçer" cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanı'nın Ekrem'i kesinlikle bırakmayacağını tahmin ediyorum"

Hikmet Çetin, "Kemal Bey'in 'mutlak butlan' için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum, CHP-MHP koalisyonu çok başarılı olur, Bahçeli'ye de ima ettim. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hala içeride. Cumhurbaşkanı'nın Ekrem'i kesinlikle bırakmayacağını tahmin ediyorum" dedi.