'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (2) - Haberler

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'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (2)

'Hiç haberim yok' dedi, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİManavgat'ta Hüseyin Serdar Şahin'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B. ile arkadaşlığını kıskandığı iddiasıyla sırtından bıçaklayıp öldüren Alparslan Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Manavgat'ta Hüseyin Serdar Şahin'i, dini nikahla birlikte yaşadığı Z.B. ile arkadaşlığını kıskandığı iddiasıyla sırtından bıçaklayıp öldüren Alparslan Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Alparslan Ç. sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Güncel

Serdar Şahin Manavgat Güncel Haberler

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