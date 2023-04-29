HEYELANLA KAPANAN YOLU TEMİZLERKEN BAŞINA TAŞ DÜŞEN PARTİLİ YARALANDI

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin konvoyu önüne yamaçtan heyelanla kopan taş ve kaya parçaları düştü. Araçtan inip yolu temizlemeye çalışan partilerden İbrahim Yılmaz, başına taş düşmesi sonucu yaralandı.

Yusufeli- İspir kara yolunun Kılıçkaya köyü mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve taş parçaları nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bölgede seçim çalışmalarını sürdüren ve Kılıçkaya köyüne ziyarete giden Yeniden Refah Partisi Artvin Milletvekili Adayı Talip Sücü'nün bulunduğu konvoy, önlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoluna devam edemedi. Duran konvoydan inen bazı partiler, yolu açmak için irili ufaklı taşları kaldırmak istedi. Bu sırada yamaçtan yeniden yuvarlanan taşlardan biri, partilerden İbrahim Yılmaz'ın başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Yılmaz, geri dönen konvoyla götürüldüğü Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ekiplerin iş makinesiyle temizlediği kara yolu da daha sonra ulaşıma açıldı.

'TEKRAR TAŞ DÜŞÜNCE TAŞ BAŞIMA GELDİ'

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Yılmaz, 'Verilmiş sadakamız varmış. Görünmez kaza diyeceğim ama artık Yusufeli'nde görünür kaza haline geldi. Taşlar düşmüştü, temizlemek istedik. Tekrar taş düşünce, başıma denk geldi. Çok şükür sıkıntımız yokö dedi. Milletvekili adayı Talip Sücü de 'Köye ziyarete gidiyorduk. Araçların önüne taş düştü, kapanan yolu temizlemek istedik. O sırada yeni kayalar gelmesiyle bir arkadaşımız başından yaralandı. Geri döndük, hastaneye geldik. Rabbim beterinden korusun. Daha beteri olabilirdi; çok şükür olumsuz bir durum yaşamadıkö diye konuştu. (DHA)