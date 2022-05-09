Heyelan Riski Nedeniyle Evlerinden Çıkarılan Küçükkünye Sakinleri Tepkili: 13 Aydır Tek Bir Yetkili İlgilenmedi

KAYSERİ (ANKA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Kayseri Develi'de ziyaret ettiği heyelan riski nedeniyle evlerinden çıkarılan Küçükkünye Mahallesi sakinleri, 13 aydır kendileriyle tek bir yetkilinin bile ilgilenmediğini belirterek, ahırdan bozma evlerde oturmak zorunda kaldıklarını anlattı. Arık, "Riskli ise bu evlerde kalmamanız gerekiyor ama devlet size yeni bir ev yeni bir yaşam alanı göstermek zorunda. Biz bu konunun takipçisi olacağız" sözünü verdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer, CHP Develi İlçe Başkanı Yusuf Bulut'la birlikte Kayseri Develi'nin heyelan riski nedeniyle evlerinden çıkarılan Küçükkünye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 1993 yılında verilen bir rapora istinaden geçen yıl mart ayında 15 evin kolluk güçleri tarafından boşaltıldığını, yeniden oturulmaması için de elektrik ve suyunun kesildiğini anlatan mahalle sakinleri, 13 aydır tek bir yetkilinin bile kendileriyle ilgilenmediğini ifade etti.

"HEPİMİZİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Mahalle sakinleri, "Hepimizin psikoloji bozuldu. Kışı başkalarının yanında geçirdik. Bugün kendi evlerimizden çok daha kötü durumda olan evlerde yaşıyoruz. Malın tıkılmadığı yerlerde kalıyoruz" dedi. Çaresizlik nedeniyle işitme engelli babası ve annesinin elektriği ve suyu olmayan evde yaşamaya devam ettiğini belirten bir kadın, kendilerine kalacak yer gösterilmediğini anlattı.

"BÖYLE YAPACAĞINA BİRER KURŞUN SIKSALARDI DAHA İYİYDİ"

Bir diğer mahalle sakini de "Suriyeli dayalı döşeli evin içinde oturuyor, bir de maaşını alıyor. Ben tapulu evimde oturamıyorum" diye tepki gösterdi. Mahalle sakini, "Bize evlerimizi boşalttırdılar. Sonra 'ne yaparsanız yapın' dediler. Böyle yapacağına birer kurşun sıksalardı daha iyiydi" derken; bir kişinin yaşadığı sıkıntıdan dolayı kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Vatandaşların boşalttıkları ve şimdi yaşadıkları evlerde incelemelerde bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise "Evinizi boşaltmışlar. Yeniden oturmamanız için de elektriği ve suyu kesmişler. Boşaltmışlar ama size yer göstermemişler. Şimdi komşunuzda kalıyorsunuz, affedersiniz, ahırdan bozma yerlerde kalıyorsunuz. Riskli ise bu evlerde kalmamanız gerekiyor ama devlet size yeni bir ev yeni bir yaşam alanı göstermek zorunda. Biz bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.