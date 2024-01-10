Karabük'te Okulların Yakınında Heyelan Meydana Geldi

KARABÜK'te, 2 okulun yakınında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle okullara 30 metre mesafedeki yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu.

Karabük Mahallesi'ndeki Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu'na 30 metre mesafede, dünkü sağanak sonrası bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu. Ekipler heyelan olan bölgede çalışma başlattı.