Heyelan 40 yıllık emeğini aldı

TOKAT - Tokat'ta aşırı sağanak sonucunda fındık tarlasında oluşan heyelan, tarla sahibinin 40 yıllık emeğinin boşa gitmesine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde taşkınlara bazı bölgelerde ise heyelanlara neden oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesi Orta Köy'de yaşayan Ahmet Arslan'ın fındık bahçesi de heyelandan etkilendi. Heyelan sonucu can kaybı yaşanmazken bahçede maddi hasar oluştu. Heyelan sonucunda bahçede bulunan 30'dan fazla fındık ağacı, ceviz ve ıhlamur ağaçları ve bahçede bulunan kulübe zarar gördü. Heyelan sonrası bahçesine gelen Arslan, cep telefonuyla yaşanan hasarı kaydetti. Arslan, "40 yıllık emeğim afetle yerle bir olmuş" dedi.