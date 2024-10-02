Üye Girişi
Haberler

Hevsel Bahçeleri Sonbahara Renk Katıyor

Hevsel Bahçeleri Sonbahara Renk Katıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Hevsel Bahçeleri, sonbahar ile birlikte birçok rengarenk kelebek türüne ev sahipliği yapmaya başladı. Prof. Dr. Ali Satar, doğa fotoğrafçılarını bahçelere davet etti.

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 8 bin yıldır tarımın kesintisiz yapıldığı Hevsel Bahçeleri, sonbaharla birlikte rengarenk kelebek türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nin semaları, rengarenk kelebeklerle süslendi. Yaklaşık 20 dolayında farklı kuş türüne de ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle, Anadolu'nun gözde kelebeklerinden olan Dicle Güzeli (Junonia orithya), Mezopotamya Kolotisi (Colotis fausta), Küçük Beyazmelek (Pieris rapae) ve Sultan Kelebeği (Danaus chrysippus) gibi birbirinden güzel rengarenk kelebeklerle doldu.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kelebekleri görüntülemek için doğa fotoğrafçılarına Hevsel'e gelmeleri çağrısında bulundu. Prof. Dr. Satar, "Şu anda Hevsel Bahçeleri'ndeyiz. Burada tespitli 150'ye yakın kuş türünün olduğu ve özellikle de bu mevsimde görebileceğiniz önemli kelebek türleri burada mevcuttur. Örneğin gezerken burada Sultan Kelebeği, Dicle Güzeli, Mezopotamya Kolotisi ve Küçük Beyazmelek'i gördük. Sizleri de burada fotoğraf çekmeye davet ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı kelebek dolu burası" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hevsel Bahçeleri Kültür Sanat Diyarbakır Güncel Unesco Kültür Çevre Yaşam Doğa

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis yaka paça gözaltına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });