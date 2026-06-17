Haberler

Hevsel Bahçeleri'nde 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi

Hevsel Bahçeleri'nde 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen operasyonda 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi. Yetkililer, bu miktarın yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar üretimine denk geldiğini belirtti.

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde polis ekiplerinin operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerin desteğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile çevresinde operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 15 Haziran sabahı gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 sektörel alan ile su debisinden kaynaklı oluşan adacıkların bulunduğu 23 farklı noktada arama yapıldı. Aramalarda toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler, bulundukları yerde imha edildi. Ekipler, ele geçirilen kenevirlerin imhasıyla yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiğini bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır

Dünyaya rahat nefes yok! Bu plan tarihi anlaşmayı rafa kaldırabilir
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Norveç Irak'a gol oldu yağdı

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldılar, rakiplerine acımadılar
Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...
Göksu Çayı'nda 6 gün önce kaybolan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı

6 gündür aranıyordu! İsa'dan acı haber geldi
Ukrayna ordusuna ait bombardıman uçağı düştü

Dev bombardıman uçağı düştü
Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş

Görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi