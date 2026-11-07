Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Herzog hükümeti kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Eisenkot'a verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Herzog hükümeti kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Eisenkot'a verecek
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümeti kurma yetkisini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldı. Eisenkot, resmi görevlendirme için 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de Cumhurbaşkanlığına davet edildi.

(ANKARA)- İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim seçimlerinin ardından partilerle yaptığı istişareler sonucunda hükümeti kurma yetkisini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldı. Eisenkot, resmi görevlendirme için 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de Cumhurbaşkanlığı'na davet edildi.

İsrail'de seçimlerin ardından hükümetin kurulmasına yönelik siyasi partilerle yürütülen istişareler tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma görevini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Açıklamaya göre Herzog, kararını Eisenkot'a ileterek kendisini resmi görevlendirme için 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de Cumhurbaşkanlığı'na davet etti.

İstişarelerde, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde toplam 67 milletvekilini temsil eden partilerin, hükümeti kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 71 sitede yayınlandı.
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı

Hastane çalışanları hastanelik olmuştu! Bakanlık harekete geçti
Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik iddialarıyla anılan Ebru Gündeş'in yeni hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı

Süper Lig'de tam 8 maç sonra kazandılar
Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu

Eda Ece'den korkutan paylaşım! Apar topar hastaneye koştu
COP31 öncesi Antalya'da taksi krizi: 'Yakın mesafe' tartışması büyüdü

COP31'in düzenleneceği kentimizde taksi krizi!

Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu

Kadınlar derbisinde muhteşem bir son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonrası tam bir felaket

Denizin dibine 2 milyon lastik attılar! Sonra pişman oldular

Rusya, Ukrayna'ya konuşlandırılacak yabancı askerleri meşru hedef sayacağını açıkladı

Avrupa'nın son hamlesine karşı gözünü kararttı: Meşru hedefimiz olur