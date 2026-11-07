Herzog hükümeti kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Eisenkot'a verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA)- İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim seçimlerinin ardından partilerle yaptığı istişareler sonucunda hükümeti kurma yetkisini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldı. Eisenkot, resmi görevlendirme için 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de Cumhurbaşkanlığı'na davet edildi.

İsrail'de seçimlerin ardından hükümetin kurulmasına yönelik siyasi partilerle yürütülen istişareler tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma görevini Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Açıklamaya göre Herzog, kararını Eisenkot'a ileterek kendisini resmi görevlendirme için 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de Cumhurbaşkanlığı'na davet etti.

İstişarelerde, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde toplam 67 milletvekilini temsil eden partilerin, hükümeti kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA