Herkes kim olduklarını soruyor! KYK yurdunda çekildiği öne sürülen görüntüler büyük tartışma yarattı

Sosyal medyada hızla yayılan ve Maltepe KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede gündem oldu. İddialara göre; Arap asıllı mülteciler, KYK yurdunda ücretsiz olarak misafir edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Maltepe'de bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait olan erkek öğrenci yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu. Görüntülerde, çok sayıda Arap mültecinin yurdun içinde ve bahçesinde olduğu görülürken, iddiaya göre konaklama ve yemek masrafları da ücretsiz şekilde karşılandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada yayılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Zafer Partisi Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer, görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak açıklamalarda bulundu.

"BU KİMSELERE ÖĞRENCİ BELGESİ SORDUNUZ MU?"

İlk paylaşımında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslenen Tunçer, "Sayın Bakan Kasapoğlu; Maltepe Mimar Sinan KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan 40-50'li yaşlardaki Arapça konuşan sakallı tipler kimlerdir? Bu kimselere öğrenci belgesi sordunuz mu? Yurt etrafındaki MB plakalı araçlar kimlere ait? Bu soruların cevabını istiyoruz." dedi.

"YAHU SİZİN VİCDANINIZ YOK MU?"

Tunçer bir başka paylaşımında ise "Okul uzatan 1 yıl daha yurtta kalabilirken bu hakkı kaldırdınız. Öğrenci, cebindekiyle idare etmek için öğün atlarken, bunlar bedava yiyip içiyor. Musluklara, dolaplara verdikleri zararı öğrencinin güç bela ödediği yurt paralarıyla yaptırıyorsunuz. Yahu sizin vicdanınız yok mu? Gençler o kadar dolmuşlar ki 'Paylaş abla ne olacaksa olsun' diye ısrar ediyorlar. 'Fazladan 1 gün kalacak olsak 26,5 TL'yi almadan yurda sokmuyorlar bizi. Güvenliğe, aşçıya soruyoruz bunlar kim diye, onlar da bilmiyor' diyorlar. Yurtlar öğrencilerindir, bunlar derhal boşaltacak" ifadelerine yer verdi.