Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, 7 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile hemşirelerin aile danışmanı olabilme imkanının ortadan kaldırılmasına tepki gösterdi. Hemşirelerin 2012 yılından bu yana sahip olduğu mesleki yetkinliğin yok sayıldığını savunan Şimşek, "Talebimiz yeni bir ayrıcalık değil, yıllardır tanınan mesleki yeterliliğin yeniden mevzuatta karşılık bulmasıdır" dedi.

KASK (Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu) ve HEP-SEN (Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası) Genel Başkanı Yunus Şimşek, 7 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nde hemşirelerin aile danışmanlığı yapabilecek meslek grupları arasında yer almamasına tepki gösterdi. Şimşek, hemşirelerin akademik birikimlerinin ve mesleki deneyimlerinin dikkate alınarak yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, 2012 yılında yayımlanan yönetmelik kapsamında gerekli eğitim ve sertifikasyon koşullarını yerine getiren hemşirelerin aile danışmanı olabildiğini hatırlatarak yeni düzenlemenin bilimsel gerekçelerini sorguladı.

"HEMŞİRELERİN AİLE DANIŞMANI OLABİLME İMKANI NEDEN ORTADAN KALDIRILDI?"

Hemşirelik eğitiminin ve akademik uzmanlaşmanın son 14 yılda geliştiğini vurgulayan Şimşek, yeni yönetmelikle hemşirelerin kapsam dışında bırakılmasına ilişkin şu soruları yöneltti:

"2012 yılında yayımlanan yönetmelikle gerekli eğitim ve sertifikasyon koşullarını sağlayarak aile danışmanı olabilen hemşireler, 7 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile neden kapsam dışında bırakıldı?

Aradan geçen 14 yılda hemşirelik eğitimi, akademik uzmanlaşma ve bilimsel çalışmalar gelişirken hemşirelerin aile danışmanı olabilme imkanının ortadan kaldırılması hangi bilimsel gerekçeye dayanmaktadır?"

"YILLARDIR TANINAN MESLEKİ YETERLİLİK YENİDEN MEVZUATTA KARŞILIK BULMALI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik taleplerini açıklayan Şimşek, hemşirelik lisans mezunlarının gerekli eğitim ve sertifikasyon koşullarını sağlayarak yeniden aile danışmanı olabilmesinin önünün açılması gerektiğini belirtti.

Hemşirelik alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanların akademik ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasını isteyen Şimşek, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında lisansüstü eğitim almış uzman hemşirelerin de aile danışmanlığı eğitimlerinde eğitici olarak görev alabilmesini talep etti.

Şimşek, "Talebimiz yeni bir ayrıcalık değil; yıllardır tanınan mesleki yeterliliğin yeniden mevzuatta karşılık bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

İKİ BAKANA YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulunan Şimşek, bakanlıklar arasında iş birliği sağlanarak ilgili yönetmelik maddelerinin değiştirilmesini istedi.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşirelik mesleğinin bilimsel birikiminin, akademik uzmanlığının ve mesleki deneyiminin dikkate alınmasını, bakanlıklar arası iş birliği sağlanarak ilgili yönetmelik maddelerinin ivedilikle revize edilmesini talep ediyoruz."

"TÜM İDARİ VE HUKUKİ BAŞVURU YOLLARINI KULLANACAĞIZ"

Türk Hemşireler Birliği Platformu olarak hukuki ve bürokratik girişimleri sürdürdüklerini belirten Şimşek, bilimsel raporlar ve somut çözüm önerileriyle sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.

Şimşek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu düzenlemenin değiştirilmesi için tüm idari ve hukuki başvuru yollarını kullanacağız. Hemşirelerin mesleki haklarının yeniden tanınması sağlanıncaya kadar sürecin takipçisi olacak, mücadelemizden taviz vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA