Sakarya'da konveyör bant fabrikasındaki patlamada yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde konveyör bant üretimi yapılan fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada yaralanan 25 yaşındaki işçi Tayfun Atış, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde konveyör bant üretilen fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Tayfun Atış ile 7 işçi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Gürkan Özer