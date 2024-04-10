Hendek'te silahlı kavga sonucu ölen karı koca toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.

Hendek Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Vahdettin (66) ve Melek Çelik'in (43) cenazeleri, Pamukova ilçesindeki Hacı Bayram Halil Camisi'ne getirildi.

Karı koca, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkez Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hendek Akova Mahallesi'nde Mevlüt Çelik, dün tartıştığı babası Vahdettin ve üvey annesi Melek Çelik'i silahla vurmuş, olayı öğrenen kardeş Selçuk Çelik de evin bulunduğu sitede karşılaştığı ağabeyiyle kavga etmiş, Mevlüt Çelik, arbede sırasında silahla omzundan vurduğu kardeşi tarafından kesici aletle öldürülmüştü.

Yaralı Selçuk Çelik ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.