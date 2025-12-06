Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Yenimahalle mevkisinde, S.A. idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil, ışıklı kavşaktan karşıya geçmeye çalışırken A.İ'nin kullandığı 54 ANY 645 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile M.K. ve K.P. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar A.İ, M.K. ve K.P. ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, ışıklı kavşaktan karşıya geçmeye çalışan otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması yer alıyor.