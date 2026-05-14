Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi, 6 gün sonra hayatını kaybetti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Tayfun Atış, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada, 8 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7'si tedavileri sonrası taburcu oldu.

Vücudunda yanıklar oluşan evli ve 2 çocuk babası Tayfun Atış ise sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı