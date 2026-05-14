Haberler

Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi, 6 gün sonra hayatını kaybetti

Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi, 6 gün sonra hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Hendek'teki bir fabrikada 8 Mayıs'ta meydana gelen patlamada ağır yaralanan Tayfun Atış, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan Tayfun Atış, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten fabrikada, 8 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7'si tedavileri sonrası taburcu oldu.

Vücudunda yanıklar oluşan evli ve 2 çocuk babası Tayfun Atış ise sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Simge Sağın'a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti

Sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti