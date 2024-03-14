Üye Girişi
Haberler

Hendek'te 700 Kilogram At ve Eşek Eti Ele Geçirildi

Güncelleme:

Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan bir tırda 700 kilogram at ve eşek eti bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, etlerin İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine tırı takibe aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde durdurulan tırda 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin kara yoluyla İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine nakli yapacak tırı takibe alarak Hendek'teki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Şüpheli C.D'nin (20) ifadesi doğrultusunda, at ve eşek etlerinin İstanbul'da sucuk yapıldıktan sonra Düzce'ye götürülerek piyasaya süreceği tespit edildi.

Ayrıca C.D'nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.

Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi sonucunda "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

Konuya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İstanbul Sakarya Hendek Tarım Güvenlik Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Kale adayı Yasemin Dağ kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Kale belediye başkan adayı kim oldu? Cihan Aydar kimdir? Türkiye İşçi Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Cihan Aydar kimdir? Ahmet Faruk Ulaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Ahmet Faruk Ulaş kimdir? DEVA Partisi Honaz adayı Sinan Tiymur kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Honaz belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Güney adayı Adile Abacı kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Güney belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çivril adayı Recep Karabulut kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çivril belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çardak adayı Cengiz Demirel kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çardak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çameli adayı Mehmet Emin Baş kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çameli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çal adayı Sultan Dikici kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Çal belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Buldan adayı Sultan Özsoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Buldan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bozkurt adayı Mustafa Çakır kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bozkurt belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Beyağaç adayı Mehmet Özdemir kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Beyağaç belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bekilli adayı Ali Henkoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Bekilli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Babadağ adayı Nazmi Kızıltepe kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Babadağ belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Baş kimdir? 2024 İYİ Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan adayı Mehmet Baş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title