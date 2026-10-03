Hemşire sendikası RCN, Teva UK ile ortaklığını hukuki yaptırım gerekçesiyle sonlandırdı

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İngiltere'de yüz binlerce hemşireyi temsil eden "Royal College of Nursing (RCN)" sendikası, İsrailli ilaç şirketi "Teva UK" ile ticari ortaklığını sonlandırdığını bildirdi.

Ülkedeki 500 binden fazla hemşireyi temsil eden RCN'nin Yönetim Konseyi Başkanı Carmel O'Boyle, Filistin destekçisi "Nurses for Palestine (Filistin için Hemşireler)" grubuna gönderdiği mektupta, sendikanın Teva UK ilaç şirketi ile ticari ortaklığını sonlandırdığını doğruladı.

O'Boyle, Teva UK'in 30 Ekim'de düzenlenecek hemşirelik liderliği zirvesi kapsamında, migren ve baş ağrısı hizmetleri etkinliğinin sponsoru olmayacağını belirterek, etkinliğin planlandığı şekilde yapılacağını aktardı.

Söz konusu kararın, Teva UK'i bünyesinde barındıran Teva Pharmaceuticals şirketinin bazı faaliyetlerinin hukuki yaptırımlara ve kamuoyu denetimine konu olduğunun tespit edilmesinin ardından alındığını kaydeden O'Boyle, bunların RCN değerleriyle uyumlu olmadığını vurguladı.

O'Boyle, RCN'nin yalnızca hemşirelik mesleğinin değerlerini temsil eden şirketlerle ticari ilişki kurmasının önemine dikkati çekti.

Nurses for Palestine Grubu Sözcüsü, yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Teva'nın iyileştirme, bakım ve insan hayatını korumaya adanmış mesleki kuruluşlara sponsor olması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli şirket, rüşvet ve fiyat sabitlemeyle gündeme gelmişti

Teva Pharmaceuticals şirketi ise yaptığı açıklamada, RCN'nin kararından "hayal kırıklığı" duyduklarını belirterek, sağlık hizmetlerinin "siyasallaştırıldığını" savundu.

Teva UK, dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Teva Pharmaceuticals'ın İngiltere kolu olarak biliniyor ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) en büyük ilaç tedarikçileri arasında yer alıyor.

Teva Pharmaceuticals, son 10 yılda Avrupa Komisyonu ve ABD makamları tarafından "rüşvet, fiyat sabitleme ve piyasa konumunu kötüye kullanma" gibi gerekçelerle yaklaşık 1 milyar sterlin tutarında para cezası ve ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA