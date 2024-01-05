Helsinki'de Lux Helsinki festivali büyüledi

ÇEKİM TARİHİ: 3 Ocak 2024

1. Lux Helsinki festivalinden çeşitli görüntüler

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, her yıl düzenlenen ışık sanatı festivalinde büyüleyici ışık sanatı eserleriyle donatıldı.

Bu yıl 3 Ocak - 7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Lux Helsinki festivali sırasında başkentin simge binaları ve az bilinen bazı noktaları ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Dondurucu soğuğa rağmen çok sayıda ziyaretçi gösteriyi izlemeye geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Helsinki'den bildiriyor.

(XHTV)