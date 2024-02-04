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Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı, 2 pilot şehit oldu

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Kazada yaralanan bir teknisyen ise tedavi altına alındı. Şehit pilotların cenazeleri Ankara'ya getirildi ve Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen törenle karşılandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün cenazeleri Ankara'ya getirildi.

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis helikopterinin kırsal alanda kaza kırıma uğraması sonucu düşen helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, bir teknisyen yaralandı. Kazada şehit olan pilotların cenazeleri bugün Ankara'ya getirildi. Şehitler Ankara'da Etimesgut Havaalanı'nda törenle karşılandı. Törende, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in Ankara'da yaşayan ailesi de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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