Malatya'da 'Emanet Hayvan Oteli' projesi başlıyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla "Emanet Hayvan Oteli" projesi hayata geçiriliyor.

Söğüt Mahalle Muhtarı İsmail Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan başvurunun ardından Söğüt Mahallesi'nin pilot bölge olarak seçildiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin büyük bölümünün farklı şehirlerde yaşadığını belirten Yaşar, yaz aylarında köye gelen vatandaşların süt ve yağ ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyükbaş hayvan aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların dönüş zamanı hayvanlarını satmak ya da kesime göndermek zorunda kaldıklarını aktaran Yaşar, bu durumun damızlık hayvan sayısının azalmasına yol açtığını dile getirdi.

Proje kapsamında vatandaşların hayvanlarını belirli bir ücret karşılığında tesise emanet edebileceğini belirten Yaşar, "Vatandaşlarımız yazın geldiklerinde hayvanlarını alacak, giderken yeniden emanete bırakabilecek. Proje, Hekimhan'ın tüm mahallelerine hizmet verecek." dedi.

Yaşar, hayvanların doğum ve sağlık kontrollerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasının planlandığını, projenin altyapı çalışmalarının ise tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA