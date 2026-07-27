Haberler

Malatya'da 'Emanet Hayvan Oteli' projesi başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hekimhan ilçesi Söğüt Mahallesi'nde pilot olarak başlatılan proje kapsamında, yazlıkçılar hayvanlarını ücret karşılığında emanet edebilecek, doğum ve sağlık kontrolleri ise Tarım Müdürlüğünce yapılacak.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla "Emanet Hayvan Oteli" projesi hayata geçiriliyor.

Söğüt Mahalle Muhtarı İsmail Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan başvurunun ardından Söğüt Mahallesi'nin pilot bölge olarak seçildiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin büyük bölümünün farklı şehirlerde yaşadığını belirten Yaşar, yaz aylarında köye gelen vatandaşların süt ve yağ ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyükbaş hayvan aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların dönüş zamanı hayvanlarını satmak ya da kesime göndermek zorunda kaldıklarını aktaran Yaşar, bu durumun damızlık hayvan sayısının azalmasına yol açtığını dile getirdi.

Proje kapsamında vatandaşların hayvanlarını belirli bir ücret karşılığında tesise emanet edebileceğini belirten Yaşar, "Vatandaşlarımız yazın geldiklerinde hayvanlarını alacak, giderken yeniden emanete bırakabilecek. Proje, Hekimhan'ın tüm mahallelerine hizmet verecek." dedi.

Yaşar, hayvanların doğum ve sağlık kontrollerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasının planlandığını, projenin altyapı çalışmalarının ise tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Trabzonsporlu Cabral'ın füzesi 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi

Süper Lig devinin yıldızının Arjantin'e attığı füze ödüllendirildi
30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif