Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.G. yönetimindeki 44 AHS 039 plakalı otomobil, Hekimhan–Sivas kara yolu üzerindeki Hekimhan Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı İ.K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel