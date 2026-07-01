Haberler

Malatya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Malatya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Erdoğan Canlı ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan Canlı, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Erdoğan Canlı, Güvenç Mahallesi'nde, bahçesine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen traktörüyle yola çıktı.

Traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Canlı, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Canlı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu

Bahçeli'nin çağrısına böyle yanıt verdi: Üsküdar'da sabah oldu
Mbaye Diagne Amedspor'u karıştırdı

Şehirde krallar gibi karşılanıyordu! Diagne Amedspor'u karıştırdı
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var

Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden