Malatya'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Erdoğan Canlı ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan Canlı, hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Erdoğan Canlı, Güvenç Mahallesi'nde, bahçesine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen traktörüyle yola çıktı.
Traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Canlı, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Canlı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar