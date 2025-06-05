Hekimhan'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 57 AAN 600 plakalı otomobil, Hasançelebi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araç sürücüsü ile S.E. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel