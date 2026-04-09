Malatya'da arabasında silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arabasında silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması esnasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ü.Y.'nin aracında ve üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.