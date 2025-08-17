Hekimhan'da Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenlendi

Hekimhan'da Açık Hava Sinema Etkinliği Düzenlendi
Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Kocaözü Mahallesi'nde, Hekimhan Kaymakamlığı ve İlçe Halk Kütüphanesi'nin katkılarıyla düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik, sosyal dayanışmayı artırmak ve toplumsal birlikteliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'ndeki vatandaşlar açık hava sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Hekimhan Kaymakamlığı ile İlçe Halk Kütüphanesi öncülüğünde, Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, sinemaseverler için beyaz perde kuruldu.

İçecek ve yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Kocaözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İnan Doğan, yaptığı açıklamada, yaz aylarında vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu aktaran Doğan, "Çocuklar, gençler ve büyükler aynı sahnelere birlikte gülüp duygulanırken, komşuluk ruhu ve toplumsal birliktelik pekişiyor. Bu tarz etkinliklere önem veriyoruz ve hemşehrilerimizle buluşturmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Etkinliğe, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Turan, İlçe Müftüsü Mehmet Salih Genç, İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Ramazan Şahin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
